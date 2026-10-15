Venezuela anuncia el envío de un cargamento de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto de 7,6

Archivo - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello (archivo) - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado que enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,6 en la escala abierta de Richter registrado el 9 de octubre, que dejó al menos un muerto y decenas de heridos.

"Mañana (por este jueves) sale un avión con un cargamento de ayuda humanitaria para los hermanos de Panamá, sin bulla, sin aspavientos, sin nada", ha dicho el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, durante su programa televisado 'Con el mazo dando'.

Asimismo, ha destacado la "enorme" experiencia que tiene Venezuela en este campo a raíz de los devastadores terremotos registrados en junio en el país sudamericano, al tiempo que ha defendido que Caracas está comprometido con dar apoyo ante este tipo de sucesos.

"Si ocurriera un problema en cualquier lugar del mundo, les garantizo que Venezuela se pone a la orden de manera inmediata. Esa es la diplomacia nuestra, la diplomacia de paz", ha manifestado Cabello, que no ha especificado el contenido del cargamento que será enviado en las próximas horas a Panamá.

Las palabras del ministro han tenido lugar después de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reuniera el miércoles con una delegación de 34 ingenieros enviados por Venezuela para ayudar en las labores de evaluación de daños, restauración y reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura afectadas por el seísmo.

En este contexto, Mulino ha dado las gracias "al hermano pueblo de Venezuela" por "haber tendido la mano a las familias afectadas en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé", al tiempo que ha destacado que "la experiencia será invaluable para ayudar a los panameños que hoy sufren a causa del evento sísmico", según un comunicado de la Presidencia de Panamá.