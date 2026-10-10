Panamá.- Panamá informa de daños en 188 escuelas, así como en viviendas, hospitales e iglesias por el terremoto

El terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter registrado este viernes en Panamá causa daños en escuelas, viviendas, hospitales, puentes, carreteras, catedrales y varias iglesias de todo el país - Daniel Gonzalez / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter registrado este viernes en Panamá ha causado daños en al menos 188 escuelas de todo el país, así como en viviendas, hospitales, puentes, carreteras e incluso en catedrales y varias iglesias, según ha informado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las provincias más afectadas son las de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, según un informe publicado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional.

El seísmo ha sido identificado a las 12.56 hora local, 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas por ahora.

El seísmo y sus más de 47 réplicas han provocado daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre, según ha anunciado el Gobierno panameño en un comunicado.

"Hay infraestructuras viales que se han visto comprometida, edificios gubernamentales, comercios privados (...) La planta potabilizadora de Chilibre opera actualmente al 20% de su capacidad y, de momento, no se registran personas desaparecidas", ha anunciado el Gobierno en el comunicado difundido por redes sociales.

DAÑOS EN CATEDRALES

Según informa el diario panameño 'La Prensa', en Penonomé, hay daños estructurales en la catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes. La estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, también ha resultado dañada. El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha suspendido operaciones para hacer las correspondientes evaluaciones.

Por provincias, en Veraguas hay 18 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales y 35 centros educativos afectados, principalmente en Mariato y Soná. También se registraron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos de carreteras y tres puentes. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados.

En Coclé, hay 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con daños menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados. También hay daños en un puente peatonal en Penonomé.

En Los Santos, se ha informado de 14 viviendas y cinco hoteles con daños parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados. También hubo daños en tres tramos de carreteras y cuatro puentes, además de efectos en dos sedes de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional. En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar.

En Herrera, Sinaproc recoge 30 viviendas con daños parciales y dos con daños totales, una persona con lesiones menores, dos hospitales con daños parciales, 48 centros educativos y tres iglesias afectados.

En cuanto a la provincia de Chiriquí, hay 15 viviendas con daños parciales y una con daños totales y un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de carretera afectados.

En la ciudad de Panamá, hay daños menores en cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas de Las Perlas. También ha habido evacuaciones en hospitales y centros de salud.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya está al tanto de lo ocurrido y ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad que le informen continuamente de las consecuencias de los seísmos.

"Nadie está nunca preparado para este tipo de actividades, así que de aquí a mañana, pues nos llenaremos de más recursos (...) El desastre que estamos enfrentando es grande, no es nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma", ha declarado el presidente a los medios de comunicación desplazados.