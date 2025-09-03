Panamá activa el proceso de construcción de un gasoducto por el Canal

Mulino activa el proceso de construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá. - PRESIDENCIA DE PANAMÁ

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado el inicio del proceso de construcción de un gasoducto que formará parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá.

Esta infraestructura generará más de 6.500 puestos de trabajo en la etapa de construcción y cerca de 9.600 en la fase operativa, según avanzó el presidente de Panamá en un foro empresarial en Tokio (Japón).

La obra aportará ingresos valorados en 160 millones de dólares (137 millones de euros) durante la fase de construcción y más de 1.500 millones de dólares (1.285 millones de euros) cada año cuando entre en operación.

Al mismo tiempo, representará un valor agregado de 590 millones de dólares anuales (505 millones de euros) durante la construcción y uno estimado de 2.700 millones de dólares anuales (2.313 millones de euros) durante su fase operativa.

Según afirmó Mulino, este año se iniciará la precalificación de interesados y la etapa final de selección de la concesión se cerrará en el cuarto trimestre de 2026.

El gasoducto se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá. En concreto, está orientada a ampliar su oferta de servicios, incrementar su capacidad de movimiento de carga sin requerir más agua y consolidar al país como un punto estratégico para el comercio mundial.

En esta estrategia, además del gasoducto, también se contempla el desarrollo de un hub logístico intermodal que incluirá terminales para el trasbordo de contenedores, áreas de almacenamiento y una carretera que conecte desde el Puente Centenario hasta el puente Atlántico por la ribera oeste del Canal.