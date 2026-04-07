Al menos un muerto y cuatro heridos por el incendio de un camión cisterna en el Puente de las Américas en Panamá

Archivo - Un buque circula por el canal de Panamá, presidido por el Puente de las Américas - Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado este lunes debajo de las estructuras del Puente de las Américas, el más antiguo de los que cruzan el canal de Panamá, se ha saldado con una persona muerta y cuatro heridas, así como con el cierre "temporal" de la propia infraestructura, tras el incendio de un camión de combustible.

"Lamentablemente ha fallecido una persona, posiblemente colaboradora de la empresa, que ha quedado atrapada en el momento que se dio el incendio y posterior explosión de vehículos cisternas", ha informado el cuerpo de Bomberos panameño a través de sus redes sociales.

Asimismo, han resultado heridos dos bomberos cuando trataban de combatir el fuego, siendo seguidamente trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos, encontrándose ya "fuera de peligro". A ellos se suman dos personas más por parte de la empresa, quienes presentan lesiones menores.

"Ya el Ministerio Público se encuentra en el área para, en conjunto con personal de investigación del cuerpo bombero, poder levantar las experticias correspondientes y dar levantamiento" al cuerpo sin vida de la víctima del suceso, según ha agregado el uniformado.

En estos momentos, el incendio ya ha sido "controlado en un 100%", ha anotado el director del cuerpo de Bomberos de Panamá, según declaraciones recogidas por el diario 'El Siglo'.

Por su parte, como "medida preventiva", el Ministerio de Obras Públicas de Panamá ha anunciado en un comunicado el "cierre temporal" del Puente de las Américas en aras de "garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente para verificar las condiciones estructurales de la infraestructura".

En esa misma línea, la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral ha exhortado a las empresas a adoptar "las medidas pertinentes que contribuyan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores". Por ello, ha recomendado a los empleadores "flexibilizar los horarios de ingreso a las jornadas laborales, dadas las potenciales dificultades que puedan encontrarse.