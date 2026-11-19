Archivo - Un niño migrante en Honduras (archivo) - Xin Yuewei / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de cruces migratorios hacia América del Norte a través del tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, han disminuido un 90% en el primer semestre de este año respecto a los datos de 2025, según ha especificado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha apuntado que los desplazamientos están sufriendo una transformación en la región a través de la consolidación de nuevas rutas migratorias en América del Sur.

"La marcada disminución de los cruces por el Darién es solo una parte de la realidad. La migración no se ha detenido. Las personas están encontrando nuevas rutas, desplazándose en distintas direcciones y tomando decisiones difíciles sobre dónde construir su futuro", ha explicado el director regional del organismo para las Américas, Juan Francisco Espinosa.

"Debemos adaptarnos a estos cambios para garantizar que se protejan los derechos de las personas migrantes durante sus desplazamientos", ha subrayado, tras la publicación de un informe que identifica por primera vez la ruta del este de América del Sur --que se extiende desde el Caribe, a través del norte de América del Sur, hasta el Brasil y el Cono Sur-- como un corredor migratorio plenamente consolidado.

La disminución de los movimientos por las rutas hacia el norte se extiende más allá de Panamá, dado que los registrados a través de Honduras cayeron un 75% en comparación con el primer semestre de 2025.

El organismo ha subrayado que, mientras se reduce el número de personas que se desplazan hacia el norte por Centroamérica, otras viajan hacia el sur, vuelven a sus países de origen o se establecen en países como Brasil y Uruguay. Por ello, la disminución de los desplazamientos hacia el norte no implica que haya menos personas en movimiento, sino que refleja cambios en los patrones migratorios.

De hecho, la OIM ha detallado que durante los primeros cuatro meses de 2026 se detectó el ingreso de cerca de 3.000 cubanos en Brasil, mientras que en Uruguay hay "un saldo migratorio positivo de 5.946 personas cubanas entre enero y mayo", lo que apunta a que América del Sur se está convirtiendo en un destino cada vez más importante para los migrantes, en lugar de ser una zona de tránsito.

Esta nueva ruta se suma a las rutas centroamericana y andina como uno de los tres principales corredores migratorios que configuran los movimientos en América Latina y el Caribe, todas ellas sometidas a cambios "significativos" con desplazamientos de migrantes en distintas direcciones y establecimientos en nuevos destinos.

Por otra parte, también se ha registrado un aumento del número de migrantes que vuelven a sus países de origen, un hecho reflejado en que un 74% de los venezolanos que viajaban hacia el sur por Guatemala afirmaron que su intención era regresar a Venezuela, mientras que otros buscaban continuar hacia Honduras, Colombia o Costa Rica.

En el caso de la ruta andina, el 55% de los migrantes que atravesaron Ecuador iban hacia el norte, mientras que el 45% lo hacían hacia el sur, lo que, según la OIM, "refleja patrones migratorios cada vez más complejos, en los que las personas se desplazan entre países, regresan a destinos anteriores o continúan sus trayectos hacia otros lugares".

"Estos cambios reflejan la evolución de los entornos normativos, las modificaciones en el acceso a vías migratorias regulares y las presiones económicas en toda la región", ha destacado Espinosa, que ha esgrimido que "las personas migrantes están tomando nuevas rutas, retornando a sus hogares o buscando oportunidades en otros lugares".

"Algunas quedan varadas durante el trayecto. Ante la evolución de los movimientos migratorios tanto regulares como irregulares, debemos trabajar con los gobiernos para ampliar las vías migratorias seguras y regulares y reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas, ha zanjado.