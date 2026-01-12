Comienza tras diez años de investigación el juicio por los sobornos del caso Odebrecht en Panamá

Archivo - El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli - PARTIDO REALIZANDO METAS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha comenzado formalmente el juicio por corrupción más importante de la historia de Panamá por los sobornos por licitaciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en el que está implicado el expresidente Ricardo Martinelli, que comparece por vía telemática desde su exilio en Colombia.

"Soy inocente y no soy responsable", ha afirmado Martinelli vía Zoom. "No me considero responsable", ha apuntado también el que fuera ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu. La expareja de Martinelli Aurora Muradas Fraiz; el exministro de Economía, Frank De Lima; el banquero Juan Antonio Niño; el exdiputado Jorge Alberto Rosas o el exministro y excandidato presidencial José Domingo Arias también se han declarado no responsables de lo cargos, según recoge la prensa panameña.

Para hacerse una idea de la magnitud del caso, el Ministerio Público ha preparado 2.973 tomos con pruebas que señalan a una veintena de antiguos altos cargos de los periodos presidenciales de Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

La empresa brasileña pagó desde 2007 más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares para asegurarse contratos millonarios de obras públicas en proyectos de gran alcance como la Cinta Costera tramo II, el Saneamiento de la Bahía, la autopista Madden-Colón, la renovación urbana de Curundú, la renovación de Colón y las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, según la acusación.

El proceso ha estado marcado por retrasos continuos, certificados médicos, recursos legales y falta de documentación internacional, especialmente desde Brasil. Y nada más comenzar el juicio, la jueza Baloísa Marquínez ha decretado un receso de la audiencia por incidentes procesales relacionados con los acuerdos de pena.

Antes incluso del comienzo de la vista, el abogado de Martinelli Alfredo Vallarino ha acusado a la Fiscalía de impulsar un juicio "sin sustento real" debido a la ausencia de pruebas y de testigos provenientes de Brasil. "Lo que están haciendo es un show para decir que están trabajando y que todos queden notificados para una nueva audiencia", ha argumentado.

Martinelli recibió asilo político en Colombia en 2025 tras ser condenado a diez años de prisión, a pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y ser inhabilitado por blanqueo de capitales.