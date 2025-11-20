La bananera Chiquita proyecta reiniciar la producción y exportación de fruta desde Panamá en enero de 2026. - GOBIERNO DE PANAMÁ

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa bananera Chiquita ha proyectado un reinicio de su producción y exportación de fruta desde Panamá a partir de enero de 2026 con una plantilla de 5.000 trabajadores en febrero, según ha confirmado el Gobierno de Panamá.

"Esperamos en el primer semestre, en febrero o marzo, estar en producción completa", apuntó el presidente de Chiquita, Carlos López, al término de su reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Así, Chiquita proyecta que a finales del 2026 se esté produciendo y exportando una cantidad de toneladas y cajas de banano al mismo nivel que antes de que surgiera la huelga ilegal de inicios del 2025.

"Vamos de acuerdo al plan original, muy contentos con el progreso en general. La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos, y esperamos continuar con el plan un poquito más acelerado", agregó el presidente de la bananera.

La reactivación de Chiquita en Panamá abre paso a recuperar el nivel de exportaciones del primer producto del país. La empresa cesó su actividad y despidió a unos 7.000 trabajadores en su planta de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, en medio de una huelga de sus trabajadores que le causó más de 75 millones de dólares (65 millones de euros) en pérdidas.