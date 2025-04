Martinelli acusa al Gobierno panameño de tenderle una "vil trampa" tras expirar el salvoconducto

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente panameño Ricardo Martinelli ha acusado al actual Gobierno de tenderle una "vil trampa" con el salvoconducto concedido para que pudiese teóricamente abandonar el país rumbo a Nicaragua, donde tiene asilo político, y seguirá por el momento en la Embajada nicaragüense.

Martinelli, sobre quien pesa una condena de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, permanece en la Embajada desde febrero de 2024, pero las autoridades de Panamá le ofrecieron un salvoconducto que expiró el jueves. El Gobierno de Nicaragua reclamaba antes de cualquier movimiento aclaraciones relativas a una alerta roja emitida por Interpol.

"Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer", ha denunciado Martinelli este viernes en un vídeo. "Por un lado me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas", ha añadido.

El exmandatario considera que las actuales autoridades "no tienen palabra" e incluso ha deslizado que querían "matarle".

El Ministerio de Exteriores, por su parte, se ha limitado a confirmar que el salvoconducto otorgado por razones humanitarias ha expirado, ya que "el Gobierno de la República de Nicaragua no ha dado respuesta sobre la aceptación del mismo", si bien sigue vigente el reconocimiento del asilo diplomático concedido a Martineli.